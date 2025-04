Diego Ribas, ex-jogador de futebol, e sua mulher, Bruna Letícia, lançaram um novo episódio do quadro "Somos Um" na última quinta-feira (3). O projeto, que se destaca nas redes sociais, foca em compartilhar dicas sobre relacionamentos. Neste episódio, o casal aborda a vida sexual no casamento. Diego, conhecido por sua atuação em clubes como Santos e Flamengo, agora compartilha experiências pessoais e conselhos sobre a vida a dois.

No vídeo, Diego e Bruna discutem como manter uma vida sexual saudável e satisfatória, destacando a importância da criatividade e do cuidado mútuo. O ex-jogador alerta sobre os riscos do consumo de pornografia, mencionando como pode afetar negativamente a relação entre parceiros.

- Cuidado vocês, homens e mulheres. Quando se fala sobre sexo vem aquele desejo descontrolado, onde as pessoas conectam muito com a pornografia. Pornografia é algo muito perigoso. É uma forma de você se distanciar para um mundo ilusório, que você se distancia da tua esposa, da tua família - expressou o ex-jogador do Flamengo.

Além disso, ele incentiva o uso da imaginação para enriquecer a relação. Sugere que os casais busquem formas criativas de expressar amor e desejo, planejando momentos especiais juntos.

- Que ela seja tua esposa, a tua amiga, a tua namorada. Que vocês vivam apaixonados. E, para isso, sim, temos que ser criativos através das nossas palavras, atitudes. Um dia diferente, que saia para jantar, que durma fora - aconselhou.

A iniciativa de Diego e Bruna em criar o quadro "Somos Um" e tratar de temas íntimos reflete o desejo de contribuir para a vida de casais. Eles oferecem uma perspectiva baseada em experiências pessoais e valores compartilhados. Ao discutir a vida sexual, o casal ressalta a comunicação, o respeito mútuo e a inovação como fundamentais para um relacionamento saudável e duradouro.