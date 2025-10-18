IA da rodada #29: Tecnologia aponta visitantes dominando no Brasileirão

O Brasileirão vai pegar fogo a partir deste sábado (18) com a 29ª rodada da competição. Para a ocasião, o Lance! pediu para que o Chat GPT simulasse os resultados dos confrontos e a tecnologia apontou domínio dos times visitantes.

Em rodada protagonizada por Flamengo x Palmeiras, no domingo (19), a inteligência artificial apontou festa do Verdão no Maracanã. Outros visitantes como Botafogo, Atlético-MG, Fortaleza e Grêmio também vão levar a melhor nos seus duelos segundo a IA.

Apesar do predomínio dos visitantes no Brasileirão, dois mandantes vão fazer o dever de casa na rodada de acordo com a previsão do ChatGPT: Mirassol, que enfrenta o São Paulo, e Internacional, que vai pegar o lanterna Sport.

Para os confrontos entre Vasco x Fluminense, Santos x Vitória e Juventude x Bragantino, a inteligência apontou três empates no Brasileirão, sendo dois deles com o placar de 0 a 0. Veja abaixo a simulação de todos os resultados do Brasileirão:

Veja simulação de todos os jogos da 29° rodada do Brasileirão

Corinthians 1 x 2 Atlético Mineiro: Galo surpreende o Timão na Neo Química Arena com dois gols de Bernard.

Cruzeiro 0 x 1 Fortaleza: Com brilho de Palermo, Lucero entra no segundo tempo e decide o duelo no Brasileirão

Flamengo 2 x 3 Palmeiras: Verdão se impõe e vence com três gols de Vitor Roque no Maracanã.

Ceará 1 x 2 Botafogo: Lei do ex aparece, e Arthur Cabral faz Botafogo respirar no Brasileirão.

Mirassol 2 x 0 São Paulo: Olha ela aí de novo! Dois gols de Reinaldo para a sensação do Brasileirão 2025.

Internacional 3 x 0 Sport: Com dois de Alan Patrick e um de Carbonero, Colorado despacha o lanterna.

Bahia 1 x 2 Grêmio: Virada na Arena Fonte Nova, com gols de Amuzu e Cristaldo.

Juventude 0 x 0 Bragantino: Empate xoxo, sem gols, em jogo travado.

Santos 2 x 2 Vitória: Barreal brilha com dois gols, mas Kayser empata no final e silencia Vila Belmiro.

Vasco 0 x 0 Fluminense: Apesar da expectativa, clássico carioca termina sem gols no Brasileirão.