Sampaio Corrêa vence e põe pressão em Vasco e Fluminense no Campeonato Carioca

O Sampaio Corrêa derrotou a Portuguesa por 3 a 0, neste sábado (22), pela 11ª rodada da Taça Guanabara, no Estádio Lourival Gomes de Almeida. Com isso, a equipe de Saquarema ultrapassou Madureira, Vasco e Fluminense e irá dormir na 3ª colocação com 16 pontos.

Na etapa inicial, o Sampaio Corrêa iniciou melhor, mas desperdiçou boas oportunidades para abrir o placar. Além disso, Daniel parou em grande defesa de Douglas Borges. No entanto, a Portuguesa reagiu e assustou os mandantes com Lorran recebendo um cruzamento rasteiro na área para uma intervenção brilhante de Zé Carlos.

No segundo tempo, o Sampaio Corrêa abriu o placar com Max aproveitando cobrança de escanteio e escorando uma bola de cabeça na segunda trave aos 14 minutos. Na sequência, Iacovelli recebeu um passe na área do autor do primeiro gol e tocou na saída do goleiro para ampliar o marcador aos 17 minutos. E em um grande contra-ataque, Max foi acionado pelo lado direito, cortou a marcação para o meio e finalizou rasteiro para dar números finais ao confronto. No fim, a Portuguesa descontou com Hélio Paraíba.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa tirou o Vasco do G-4 do Campeonato Carioca e obriga o Cruz-Maltino e Fluminense a vencerem caso sonhem com uma classificação às semifinais. De forma matemática, Boavista, Maricá, Portuguesa e Bangu não possuem mais chances de avançar de fase.

Volta Redonda é derrotado

No mesmo horário do jogo entre Flamengo e Maricá, o Volta Redonda foi derrotado pelo Boavista por 2 a 0. O atacante Marcos Paulo abriu o placar, enquanto Abner Vinícius deu números finais ao confronto. O Voltaço disputava o título da Taça Guanabara e já entrou classificado às semifinais do estadual.