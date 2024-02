O carro do atacante Pedro, do Flamengo, foi roubado por assaltantes na madrugada desta sexta-feira (16), no Rio de Janeiro. O irmão do atleta, Victor Guilherme, é quem dirigia o veículo e estava a caminho do Aeroporto Internacional do Rio, onde buscaria o autor os três gols da vitória sobre o Bangu.



A ação criminosa aconteceu entre 2h e 3h da manhã na Linha Vermelha. Os bandidos levaram o carro de Pedro, um modelo Defender Land Rover, cor cinza. O automóvel ainda não foi localizado.



