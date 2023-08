Depois de cumprir os objetivos profissionais da semana com primor, Neymar Jr. decidiu dar uma volta em Ibiza, na Espanha, com os 'parças' e familiares. O atleta apelidou o passeio de "Relax time (hora de relaxar)" e compartilhou um registro do início da viagem com seus 211 milhões de seguidores no Instagram.