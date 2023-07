A decisão pela multa foi da procuradora-geral do município de Mangaratiba, Juraciara Souza Mendes da Silva, e dada a partir do relatório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A vistoria, que contou com a presença da secretária do órgão, foi feita no dia 22 de junho e assinada por dois biólogos, um engenheiro florestal, uma engenheira florestal sanitarista, uma engenheira química e uma oceanógrafa.