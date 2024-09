Homem acusado de perseguir e assediar estrela do basquete universitário americano é preso

Paige Bueckers é uma das jogadoras mais promissoras do basquete americano (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 17/09/2024 - 09:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Um homem que foi acusado de perseguir e assediar a jogadora Paige Bueckers, do basquete universitário americano, foi preso na última sexta-feira (13), em Connecticut, no estado de New England, nos Estados Unidos. Robert Cole Parmalee tem 40 anos e precisará pagar uma fiança de US$ 100 mil (cerca de R$5,5 milhões na cotação atual) para responder em liberdade.

A polícia de Connecticut abriu uma investigação contra o homem após uma denúncia da UConn (Universidade de Connecticut), que teria recebido uma série de e-mails de conteúdos estranhos com a assinatura de Parmalee. Ele declarou ser alguém da família real e que buscava se casar com alguma atleta do time feminino.

Além disso, Parmalee fez várias postagens nas redes sociais com referência a Bueckers. Uma das postagens, inclusive, era um convite falso para casamento. As autoridades conseguiram localizar o homem e o prenderam no dia 27 de agosto. Ele afirmou que estava indo ver a jogadora.

Antes mesmo de ser preso ele já tinha declarado, via redes sociais, que pretendia propor a jogadora em casamento com o objetivo de tirá-la da equipe. As publicações de Parmalee foram vistas por um policial de Connecticut, que decidiu abrir uma investigação sobre o caso.

O departamento de comunicações da UConn declarou, na última segunda-feira (16), que nem a jogadora e nem o técnico Geno Auriemma vão comentar sobre a situação.

Bueckers está no quarto ano pela equipe, na disputa da NCAA, a liga de basquete universitário americano. A jogadora tem 22 anos e atua como armadora.