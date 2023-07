Na manhã desta segunda-feira (10), Gabriela Anelli morreu devido a uma briga entre torcedores do Flamengo e do Palmeiras, no entorno do Allianz Parque. A jovem estava na fila para entrar no estádio, quando foi atingida por um caco de vidro no pescoço. Com o acontecido, Gustavo Villani, narrador do grupo Globo, demonstrou nas redes sociais sua indignação com o caso.