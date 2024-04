Paulistão, Mineiro, Baiano: tarólogo aponta campeões dos estaduais pelo Brasil

Domingo será marcado por várias deciosões de estaduais pelo Brasil (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O domingo (7) será de decisões nos campeonatos estaduais ao redor do Brasil, e o tarólogo Luiz Filho fez algumas previsões sobre os duelos. No canal "Renascer das Cartas", no Youtube, o vidente analisou as finais do Paulistão, Mineiro e Baiano.

Na análise feita para a final do Paulista, Luiz afirmou que o Palmeiras pode ter problemas de criação e oscilação, enquanto o Santos estará melhor no jogo e tem mais chances de ser campeão. No primeiro jogo, o Peixe venceu o Alviverde por 1 a 0.

Já para o Campeonato Mineiro, o tarólogo, que tem cerca de 18 mil inscritos, disse que vê o Cruzeiro mais forte e criando oportunidades. O Atlético-MG, segundo ele, pode ter problemas de ansiedade e oscilação. O jogo de ida terminou em 2 a 2.

No clássico baiano, Luiz viu mais intensidade e potência para o Bahia, enquanto o Vitória pode ter problemas de entendimento da equipe em campo. O Esquadrão, de acordo com o tarólogo, pode reverter o resultado de 3 a 2 da ida, e se sagrar campeão.