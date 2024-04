Gramado do Allianz gera disputa entre torcedores nas redes

Allianz Parque antes da partida entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 17:23 • São Paulo (SP)

Mesmo com a realização de eventos musicais nos dias que antecederam a partida, o Palmeiras conseguiu mandar o duelo contra o Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No entanto, mesmo após a substituição do antigo composto termoplástico pela cortiça, que demorou aproximadamente dois meses para ser realizado, o gramado do estádio segue gerando discussão nas redes sociais.

Torcedores rivais consideram um descaso com o jogo realizar a partida em um campo com essas condições. Os palmeirenses, por sua vez, elogiaram o gramado, mesmo concordando que ele não está "bonito visualmente". Confira a seguir alguns comentários!

HISTÓRICO DO CONFRONTO ENTRE PALMEIRAS E FLAMENGO

O duelo já aconteceu em 107 oportunidades até o momento, e o Verdão tem leve vantagem no número de vitórias. Foram 39 triunfos do Palmeiras, 36 do Flamengo e 32 empates entre as equipes. Na última vez em que os times se enfrentaram, no Brasileirão do ano passado, vitória do Rubro-Negro por 3 a 0, no Maracanã.

Flamengo venceu o Palmeiras no último confronto entre as equipes no Brasileirão (Foto: Andre Fabiano/Codigo 19/Gazeta Press)