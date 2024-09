Goleiro Aranha comenta ataques racistas sofridos por Carlinhos: ‘Sempre’

Aranha na Arena do Grêmio, onde foi vítima de insultos racistas (Reprodução: Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 21:58 • Porto Alegre (RS)

Logo depois dos ataques de injúria racial sofrido por Carlinhos, do Flamengo, o ex-goleiro Mário Aranha comentou em publicação do Lance! em forma de protesto ao acontecimento. O atacante rubro-negro foi ofendido na saída de campo próximo do túnel de acesso aos vestiários da Arena do Grêmio, após ter sido punido com cartão vermelho.

➡️ Carlinhos, do Flamengo, sofre injúria racial de dois torcedores do Grêmio

- Sempre. - escreveu Mário Aranha, ex-goleiro do Santos.

Aranha ficou marcado na história do futebol quando, há dez anos, foi alvo de racismo na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Em 2014, quando ainda defendia as cores do Santos, ele ouviu insultos racistas de torcedores do clube gaúcho.

Na época, sete pessoas foram indiciadas pelo crime de racismo e o Tricolor foi excluído da Copa do Brasil. Desde então, esta foi a punição mais severa para um clube entre tantos outros casos de racismo.

Carlinhos foi expulso aos 13 minutos do segundo tempo, por agredir o zagueiro Kannemann, do Grêmio, em lance fora da disputa pela bola. Para completar, o atacante ainda deu um soco na cabine do VAR, ao deixar o campo.