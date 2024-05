Golaço da cantora Ludmilla em ‘Futebol Solidário’ chama atenção: ‘Devia ter oportunidade na Seleção’

Ludmilla marcou de cavadinha em cima do Prass (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 17:12 • São Paulo (SP)

Durante o 'Futebol Solidário', promovido no Maracanã para arrecadar e ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, o gol da cantora Ludmilla - uma das participantes do evento -, chamou atenção nas redes sociais.

A cantora de funk e pagode, conhecida principalmente pelo projeto de música 'Numanice', marcou um gol de cavadinha com o goleiro Fernando Prass, um dos ídolos do Palmeiras, na defesa.

Entre alguns comentários, rolaram desde brincadeiras 'convidando Ludmilla para a Seleção Brasileira', quanto dizendo que muitos jogadores perdem gol assim.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja o gol e alguns comentários feitos nas redes sociais: