Gol perdido por Mbappé choca internautas: ‘Vai embora do meu time’

Gol perdido por Mbappé. (Foto: Reprodução/Disney+)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 17:55 • Madri (ESP)

Mbappé tem sido um dos grandes protagonistas do duelo entre Real Madrid e Real Bétis, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. No segundo tempo, ainda com o jogo zero a zero, um gol perdido pelo atacante francês gerou revolta entre internautas que acompanhavam o jogo.

Após grande jogada individual de Vinícius Jr. pelo lado esquerdo, Mbappé recebeu um rebote dentro da grande área, com o goleiro Rui Silva totalmente fora do lance, e isolou a bola. O francês estava impedido, é verdade, mas o chute errado causou muitas críticas na web. Confira!

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Internautas detonam Mbappé