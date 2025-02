Bahia passa de fase contra o The Strongest? Veja odds para Copa Libertadores

Nesta terça-feira, 25/02, às 21h30, o Bahia enfrenta o The Strongest na Arena Fonte Nova pela segunda fase da Copa Libertadores.

Visitar a Superbet >>

No jogo de ida, na última terça-feira, 18/02, o Bahia arrancou um empate por 1-1 na casa do adversário.

Com um a mais desde os cinco minutos do primeiro tempo, o time de Rogério Ceni saiu em desvantagem no placar, mas conseguiu conquistar o empate no segundo tempo e levar a decisão para a Arena Fonte Nova.

Com tudo igual no placar acumulado, o Bahia precisa da vitória para superar o The Strongest e se classificar para a terceira fase da Copa Libertadores. Será que o time de Rogério Ceni consegue o feito?

Descubra como utilizar o código bônus Superbet.

Bahia x The Strongest: odds para a partida

Jogando em casa e com o apoio da torcida, as odds sugerem um grande favoritismo do Bahia na partida contra o The Strongest. De acordo com as casas de apostas, a probabilidade do time de Rogério Ceni vencer o jogo é de 83%. Confira as odds:

Vitória do Bahia

1.20 na Estrelabet

1.20 na Superbet

Empate

6.50 na Estrelabet

7.20 na Superbet

Vitória do The Strongest

12.00 na Estrelabet

12.00 na Superbet

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 21 de fevereiro de 2025 às 16 horas.

Bahia na Copa Libertadores

Essa é a quarta vez na história que o Bahia participa da Copa Libertadores. A estreia do clube na competição foi em 1960. Tanto naquele ano quanto em 1964, em sua segunda participação, o Bahia foi eliminado ainda na primeira fase.

A vez que o time chegou mais longe na Copa Libertadores foi em sua terceira participação, em 1989. Na ocasião, a equipe comandada por René Simões caiu nas quartas de final, contra o Internacional.

Esta foi a última vez que o Bahia disputou a Copa Libertadores. Em 2025, o clube volta a participar da competição 36 anos depois e sonha com o título inédito.

A odd para o Bahia ser campeão da Copa Libertadores na Superbet é 50.00. Já na Estrelabet, a cotação para o título da equipe é 70.00.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 21 de fevereiro de 2025 às 16 horas.