O gol de falta de Hulk na vitória do Atlético-MG por 2 a 0 contra o Tombense, no Mineirão, na primeira partida pela semifinal do Campeonato Mineiro, gerou grande repercussão na web. Jornalistas, internautas e até mesmo Savinho, atacante da Seleção Brasileira e do Manchester City, rasgaram elogios ao belíssimo gol do jogador. Além do gol de falta, Hulk também marcou outro de pênalti e foi o destaque da partida.

Com os dois gols marcados no duelo contra o Tombense pelo Campeonato Mineiro, Hulk atinge uma marca expressiva na temporada: mais gols do que jogos! Hulk agora tem sete gols em seis jogos.

Jogo da volta entre Tombense e Atlético-MG será em Sete Lagoas

O Tombense optou pela Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, para mandar o segundo jogo contra o Atlético-MG pela semifinal do Campeonato Mineiro. A partida será no próximo final de semana e, na segunda-feira (17), a Federação Mineira de Futebol define data e horário. Antes, o Galo estreia na Copa do Brasil terça-feira (18), contra o Tocantinópolis, em Tocantinópolis (TO).

