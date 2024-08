Globo tem maior audiência desde a Copa de 2022 com feito inédito nas Olimpíadas

Luís Roberto narrou a final por equipes da ginástica artística (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 18:11 • Rio de Janeiro (RJ)

A Globo atingiu a maior audiência às terças no horário da tarde desde a Copa do Mundo de 2022 com a transmissão da primeira medalha por equipes da ginástica artística brasileira na terça-feira (30), nas Olimpíadas de Paris. O feito inédito - o Brasil ganhou o bronze - fez a emissora atingir a marca de 51,4 milhões de telespectadores, segundo o Kantar Ibope. O número inclui a audiência da TV aberta e do SporTV.

Transmitida no horário da tarde, a final da ginástica por equipes fez a Globo registrar 16 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão). Em São Paulo, o alcance foi de 15 pontos, enquanto no Rio de Janeiro a emissora registrou 19 pontos, a maior audiência dessa faixa de horário em ambas as praças às terças desde dezembro de 2022, segundo informou o site F5, da Folha de S.Paulo.

Esses números superam a média das quatro semanas anteriores nesse horário em 37% em São Paulo e em 34% no Rio.

Já o alcance de 51,4 milhões de pessoas representa um aumento de 7% (mais de 3,3 milhões) em relação ao alcance médio das quatro terças-feiras anteriores, incluindo TV Globo e SporTV