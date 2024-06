Globo escala Renata Silveira para clássico da rodada do Brasileirão

Renata Silveira comanda a partida entre Fluminense e Flamengo (Foto: Globo/Manoella Mello)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense e Flamengo entram em campo neste domingo (23), em clássico entre o lanterna e o líder do Campeonato Brasileiro. Para o jogo no Maracanã, às 16h, a Globo escalou a narradora Renata Silveira e os comentaristas Paulo Nunes e Ana Thaís Matos.

Na TV aberta, o jogo será exibido para todo o Brasil, com exceção de São Paulo. O clássico também será exibido pelo Premiere, que contará com a narração de Paulo Andrade e comentários do ex-atacante Dodô e da jornalista Renata Mendonça.

O outro jogo das 16h do domingo na Globo é entre Athletico Paranaense e Corinthians, com Everaldo Marques, Alline Calandrini e Caio Ribeiro. No sábado (22), o sportv exibe Vasco x São Paulo, às 21h30, com Milton Leite, Eric Faria e Paulo Nunes.

Mais cedo no sábado, a TV Globo também exibe o clássico entre Grêmio e Internacional, às 17h30. Luciano Périco comanda a transmissão, com comentários de Maurício Saraiva e Diogo Olivier. O Grenal também será transmitido no Premiere.