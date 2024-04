Globo define jogo de estreia de Paulo Andrade; veja data

Paulo Andrade é o novo narrador esportivo do Grupo Globo (Foto: Divulgação/Globo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 10:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Está definida a data de estreia do narrador Paulo Andrade no Grupo Globo. Ele será o responsável por narrar a partida entre São Paulo e Fortaleza, no próximo sábado (13), pela primeira rodada do Brasileirão, diretamente do Morumbi.



Os comentaristas da transmissão serão Alline Calandrini e Ledio Carmona. O jogo irá ao ar no SporTV e no Premiere, a partir das 21h (de Brasília).

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Opa! Estarei em São Paulo x Fortaleza, ao vivo no sportv e Premiere, no sábado, dia 13 de abril, na primeira rodada do Brasileirão 2024. Com direito a "friozinho na barriga" de estreia. Vamos juntos - publicou o narrador nas redes sociais.

Paulo Andrade ficou mais de 20 anos na ESPN e era titular das transmissões esportivas dos canais Disney, principalmente da Premier League. Ele também tem no currículo participações em grandes coberturas, como Copas do Mundo, Jogos Olímpicos, Champions League e Libertadores.



Ele foi anunciado como novo reforço da Globo no início de março. Nas redes sociais, o narrador escreveu um texto de despedida da antiga casa e comentou o motivo de ter aceitado o convite da TV carioca.



➡️ Gustavo Villani denuncia empresa que usou IA para imitar sua voz e vender produto em game



- Quanto orgulho, evolução, crescimento, aprendizado, quantas emoções a ESPN me proporcionou. Aquele moleque que pisou na redação pela primeira vez em outubro de 2003 se tornou um homem, um pai de família. Construiu amizades, colecionou conhecidos e colegas, e levará cada um deles no coração para sempre - escreveu, antes de completar:



- Hoje saio. Escolhi viver um novo desafio. Com saudade, mas cheio de energia para o que vem pela frente. Sei que terei os "torcedores dos canais ESPN" me acompanhando e vibrando pelo meu sucesso, assim como serei eternamente um "fã de esporte" do lado de cá da tela - completou o narrador.

Paulo Andrade aceitou convite da Globo e deixou a ESPN após 20 anos (Foto: Divulgação)