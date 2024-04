Gustavo Villani denuncia empresa que usou IA para imitar sua voz e vender produto em game

Gustavo Villani denunciou empresa que usou IA para reproduzir sua voz e vender produtos (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Narrador do game FC 24, da EA Sports, Gustavo Villani usou as redes sociais na última sexta-feira (5) para denunciar uma empresa que, segundo ele, usa sua voz para vender coins (moedas) do jogo. De acordo com o locutor, a organização produziu a voz do jornalista através de inteligência artificial para comercializar os pontos, que não podem ser vendidos.

- Estou passando aqui por um motivo bem chato, que é fazer uma denúncia à empresa FutShop, que ilegalmente, indevidamente usa minha voz para comercializar coins no Futebol Ultimate Team. É indevido e ilegal. Já contactei o departamento jurídico da EA Sports, já fiz uma denúncia no Youtube e estou enviando também para a delegacia de crimes cibernéticos - começou Villani.

- Vou dividir o vídeo com vocês, para que não caiam nesse tipo de deepfake. Já existe uma denominação para esse tipo de crime, que é o uso indevido de voz e imagem. A empresa é a Futshop, que tem site e atendimento no WhatsApp. Eles me usam de escada, para benefício próprio sem o meu consentimento. É ilegal, é proibido o comércio de coins - completou o narrador.