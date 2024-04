‘Enganação’, ‘um a menos’, ‘bomba-relógio’… Em baixa, James Rodríguez é criticado por jornalistas

James Rodríguez ainda não brilhou com a camisa do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 08:00 • São Paulo (SP)

Desde que chegou ao São Paulo, James Rodríguez ainda não brilhou com a camisa do clube. Na última quinta-feira (4), na Libertadores, o jogador teve mais uma atuação apagada e virou alvo de jornalistas nas redes sociais. Comentaristas não perdoaram mais um desempenho ruim do colombiano, na derrota contra o Talleres-ARG.

Vitor Birner, da ESPN

- O São Paulo jogou com um a menos enquanto o James esteve em campo. Tiveram dois São Paulos, um com James, o outro sem James, o que não é novidade. O São Paulo abaixa a cabeça para o tamanho do jogador, mas é só um jogador, não é o James de antigamente. Vai ficar jogando até uma hora que, se nada mudar, vai sair do São Paulo - disse o jornalista no "Linha de Passe".

João Paulo Cappellanes, da Band

- O James Rodríguez é uma enganação, ele me enganou, enganou o torcedor e enganou a diretoria. Ele não compete e jogador que não compete não joga no futebol brasileiro. Jogador que não corre, que é acomodado e preguiçoso não joga. É pipoqueiro. Por que na Colômbia ele joga e no São Paulo não? - criticou o comentarista, no "Jogo Aberto".

Mauro Cezar, do UOL

- Existem algumas bombas-relógio que são deixadas para o Carpini. Uma delas é o James Rodríguez, que é uma coisa indecifrável. A outra é o Rafinha. Será que ele tem condição de jogar ainda? Mas são decisões difíceis dentro do vestiário para um técnico do perfil do Carpini. Foi o São Paulo que contratou o James, que manteve o Rafinha - analisou o jornalista, no "Posse de Bola".