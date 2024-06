Globo contrata ídolo de gigante brasileiro para cargo de comentarista; saiba mais

Globo reforçou o time para a cobertura da Eurocopa e da Copa América (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 17:52 • Rio de Janeiro (RJ)

A Globo reforçou o time de comentaristas para a cobertura da Eurocopa e da Copa América nas próximas semanas. A emissora fechou as contratações dos ex-jogadores D'Alessandro, ídolo do Internacional, e Elano, ídolo do Santos, para atuarem como comentaristas dos torneios no canal fechado sportv.

- Já estou estudando as equipes de maneira intensa e observando os jogos para levar um conteúdo de qualidade e que faça diferença para o telespectador que estará nos assistindo todos os dias - comentou D'Alessandro, campeão da Libertadores e da Sul-Americana pelo Internacional.

- Ver, analisar e falar de futebol é sempre muito gostoso e faz parte da minha vida. Para mim será uma honra, agora como treinador e ex-atleta, passar um pouco da minha visão de tudo o que vai rolar dentro de campo - disse Elano, bicampeão brasileiro e campeão da Libertadores pelo Santos.

Tanto Elano quanto D'Alessandro já haviam atuado como comentaristas do sportv na Copa do Mundo de 2022. A Eurocopa começou nesta sexta-feira, com a goleada da Alemanha sobre a Escócia. A Copa América, por sua vez, se inicia na próxima quinta-feira (20). A Seleção Brasileira estreia no torneio no dia 24, contra a Costa Rica.