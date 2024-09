Globo adota ‘padrão futebol’ na F1, divide transmissões e exibe 100% dos GPs no SporTV

Emissora carioca prepara para outubro o anúncio oficial do retorno da Fórmula 1 (Foto: Reprodução)







Publicada em 30/09/2024 - 13:36 • Rio de Janeiro (RJ)

A oficialização do acerto entre Globo e Fórmula 1 para o retorno das transmissões no canal a partir da temporada 2025 está cada vez mais próxima. Enquanto isso, as duas partes aparam últimas arestas e acertam os ponteiros sobre os moldes da renovada parceria. Uma importante novidade que já está definida, segundo apurou o GRANDE PRÊMIO, é que o canal pago sportv vai transmitir a temporada completa, independente de quantas corridas forem exibidas pelo canal aberto da Globo.

A emissora carioca prepara para outubro o anúncio oficial do retorno da Fórmula 1 após ausência de quatro anos e já se estrutura para como será o formato do acordo. Enquanto ainda se discute quantas provas a TV aberta irá exibir — a expectativa é de que gire em torno de 12 a 15 corridas no atual calendário de 24 —, o canal pago sportv terá mais espaço e vai transmitir ao vivo o campeonato inteiro. Quando a corrida for exibida pela Globo, o sportv fará exibição de maneira concomitante, com equipe de transmissão diferente.

É uma estrutura que Globo e sportv utilizam tradicionalmente no futebol, quando ambos transmitem as mesmas partidas muitas oportunidades e sempre com equipes distintas. No escopo da F1, entretanto, é algo inédito no Brasil. No antigo acordo da F1 com a Globo, o sportv só transmitia ao vivo as corridas que ficavam fora da TV aberta. O mesmo acontece com a Band, que não conta com transmissão concomitante com o BandSports.

Além disso, segundo o acerto com o Liberty Media, detentor dos direitos comerciais da F1, o sportv terá um programa pré-corrida de pelo menos 30 minutos antes de todas as corridas.

As conversas entre as partes acontecem desde junho, soube o GRANDE PRÊMIO. A chance de voltar a exibir a F1 surgiu para a Globo após os problemas financeiros do Grupo Bandeirantes. Para 2024, a Band precisou pagar uma taxa pelos direitos, ao contrário do formato de market share — quando as partes dividem os lucros da operação. Com a audiência em baixa, o valor das cotas diminuiu, e a operação ficou no vermelho pelos lados da emissora paulista.

Pilotos no GP de Interlagos, em São Paulo (Foto: Duda Bairros/AGIF)

O GRANDE PRÊMIO ouviu que departamentos comerciais de afiliadas já foram avisados sobre o retorno da F1. No entanto, a comercialização de cotas, propagandas e possíveis ações só poderá ter início depois do anúncio da confirmação do acordo. Até lá, a emissora prepara o terreno, bem como a definição das cotas, valores e produtos a serem vendidos ao mercado.

No mesmo ‘aviso’, a Globo destacou que a Fórmula 1 será “forte no digital”, o que dá um indicativo de grande presença na plataforma de streaming Globoplay, onde há um catálogo de canais e produções do grupo, bem como novelas, séries e filmes diversos. Presume-se que a F1TV faça parte de algum pacote dentro dessa estrutura, como já existe, por exemplo, com o Big Brother Brasil e o Premiere — pay-per-view de partidas de futebol nacional.

O departamento comercial das afiliadas poderá proporcionar acordos regionais para ações digitais, com anúncios dentro da plataforma Globoplay utilizando a geolocalização para ampliar o leque de opções além das cotas nacionais.

O anúncio em outubro, além de dar tempo de deixar toda a estrutura adequada para a comercialização, tem relação direta com o GP de São Paulo, que está marcado para acontecer no fim de semana do dia 3 de novembro. A etapa brasileira oferece, na visão da emissora, uma oportunidade de reverberar a ‘nova casa’ da Fórmula 1 no Brasil.

A Fórmula 1 2024 volta entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin.