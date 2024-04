Caio Ribeiro faz prognóstico de título após empate entre Palmeiras e Flamengo; veja

Caio Ribeiro falou sobre título brasileiro após empate entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 18:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Multicampeões nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo ficaram no empate em 0 a 0 neste domingo (21), pelo Campeonato Brasileiro. Após o jogo, Caio Ribeiro, comentarista do jogo na "Globo", afirmou que o resultado foi melhor para o Rubro-Negro e fez um prognóstico para o título do torneio.

- O resultado de empate acaba sendo melhor para o Flamengo, porque mantém a diferença na tabela, empata no confronto direto fora de casa e mantém a invencibilidade. Palmeiras e Flamengo são os dois grandes times do Brasil. O Atlético-MG vai incomodar e vai brigar com eles também - começou.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Fluminense não pode ser descartado, Internacional entra com força nesse Brasileirão. O Grêmio acho que está em uma segunda prateleira. Tirando os três grandes favoritos, Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG, eu vejo o Grêmio no mesmo estágio de Internacional e Fluminense - completou Caio.