Galvão Bueno se mostrou preocupado com a disputa entre Rebeca Andrade e Simone Biles (Foto: Reprodução/Globo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 19:14 • Rio de Janeiro (RJ)

A Ginástica Artística teve seu primeiro dia de competições nas Olimpíadas neste domingo (28). Rebeca Andrade foi o grande destaque da equipe brasileira nas provas qualificatórias. A grande atuação da ginasta rendeu elogios do narrador Galvão Bueno que ainda relembrou a rivalidade entre a brasileira e Simone Biles.

- Mais um show da ginástica brasileira!! Destaque para Rebeca Andrade, nossa Rainha, que chegou em 5 finais!! Vai disputar todas elas contra Simone Biles!! Flavinha Saraiva e Júlia Soares tb chegaram no individual geral e na trave!! Por equipes, também vamos brigar por medalha - escreveu Galvão.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

Rebeca Andrade é a grande esperança do Brasil na ginástica artística nos Jogos de Paris. A brasileira conseguiu se classificar para cinco finais na competição: Salto, Solo, Trave e Individual Geral e na decisão por equipes. No entanto, a atleta terá pela frente Simone Biles, uma das maiores ginasta da história. Em todas as finais que disputar, a brasileira irá encarar a norte-americana.

Rebeca Andrade é o grande nome do esporte olímpico brasileiro na atualidade. Na última edição, em Tóquio, a ginasta conquistou duas medalhas: o ouro no salto e a prata no individual.

As disputas da ginástica artística terão uma pausa e só retornam no dia 1 de agosto, quinta-feira, com a prova do individual geral. Além de Rebeca, a Flávia Saraiva também representará o Brasil na decisão.

Rebeca Andrade é a grande esperança de medalhas para o Brasil na ginástica artística (Foto: Lionel Bonaventure / AFP)

Confira a fala de Galvão Bueno: