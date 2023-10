- Foi uma situação também especial, envolvendo a minha família, pois eu tinha saído do Fluminense para o Botafogo. Enquanto isso, meu irmão jogava no Fluminense. Nos enfrentamos nas cobranças de pênaltis. Aí, pai, mãe ficaram com as camisas divididas. Metade com a camisa do Fluminense e metade com a camisa do Botafogo - recordou o goleiro.