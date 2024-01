O ex-Vasco Gabriel Pec, agora jogador do Los Angeles Galaxy, está com a seleção olímpica para a disputa do Pré-Olímpico na Venezuela. Na última partida, na sexta-feira (26), o atacante deu assistência para o gol de John Kennedy e comemorou fazendo o "urso". A celebração fomentou a especulação do time de Pec nas redes sociais, que já era apontado por muitos como torcedor do Fluminense.