Os torcedores do Flamengo se empolgaram na última semana com uma possível investida do clube em Thiago Alcântara. No entanto, de acordo com o ex-jogador Zinho, o Rubro-Negro não fez qualquer contato com o meia. Comentarista da "ESPN", o tetracampeão do mundo revelou ter conversado com o pai e representante do jogador, Mazinho.