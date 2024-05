Gabigol muda visual de novo, e web brinca: ‘Sósia sofrendo pra acompanhar’

Gabigol, do Flamengo, mudou o visual mais uma vez (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 19:15 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Gabigol, do Flamengo, resolveu mudar o visual mais uma vez. Nas redes sociais, o jogador publicou uma foto em que aparece sem o cavanhaque, deixando apenas o bigode. Internautas brincaram com a situação ao citar o sósia do atleta, Jeferson Sales.

Na última quinta-feira (24), "Gabigol da Torcida" publicou a foto em que aparecia com o visual adotado pelo atacante no início da semana. Contudo, a mudança do sósia não durou nem 24 horas. O influenciador tem mais de 500 mil seguidores no Instagram.

