‘Futebol raiz’: bisavós viram capitães em jogo do Cariocão A2

Um confronto histórico ganhou capítulos ainda mais especiais nesta quarta-feira (5). Bangu x América, conhecido como "Clássico Bisavô", e confronto mais antigo do futebol Carioca, contou com uma ação especial promovida pela Superbet para exaltar o 'Futebol Raiz'.

Antes da bola rolar em Moça Bonita, um campo representativo para o futebol do Rio de Janeiro, a casa de apostas fez uma homenagem inédita aos torcedores bisavós, e colocou um de cada clube para fazer o papel dos capitães nessa partida válida pelo Cariocão. Os torcedores foram escolhidos com base nas histórias de amor pela instituição.

Os bisavós se cumprimentaram, trocaram as flâmulas, e deram um show de espírito esportivo. Em campo, quem levou a melhor foi o América, que venceu o Bangu fora de casa pelo placar de 1 a 0.

Bangu x América Taça Santos Dumont 2025 (Foto: Divulgação)

Para a diretora de marketing da Superbet, Patrícia Prates, a homenagem aos torcedores de longa data no Cariocão é reflexo do que a marca pretende proporcionar dentro do esporte.

-A paixão pelo futebol é passada de geração para geração. Os nossos avós e bisavós são aqueles que nos incentivam e nada mais importante do que homenageá-los neste clássico.

-A Superbet, que é patrocinadora das duas equipes, busca promover uma experiência real dentro do esporte, o que torna cada ação algo inesquecível para o torcedor.