Fred Bruno chora ao se despedir de Chico, que deixou o Desimpedidos; assista

Chico e Fred formaram dupla no Desimpedidos durante anos (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 08:00 • São Paulo (SP)

O apresentador Chico Pedrotti anunciou a saída do Desimpedidos na última quarta-feira (24) e chocou fãs que acompanham o canal. Através das redes sociais, o narrador afirmou que sai pela porta da frente, mas que "o ciclo acabou". Dupla do locutor nos últimos anos, o influenciador Fred Bruno chorou ao se despedir do amigo, em vídeo publicado pelo canal.

- Eu sabia da despedida do Chico, ele falou recentemente comigo lá em casa. Só rindo, ele não é de chorar, eu fiquei com a parte do chorão da dupla. Ele falou: "Mano, a gente fez história". A gente foi formado por uma geração de comediantes, humoristas e apresentadores. E a gente ter esse pedacinho na vida das pessoas é muito f***. Nós conseguimos, Gordão - disse Fred, em meio às lágrimas.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A saída de Chico é mais uma no espaço de um ano no Desimpedidos. Em 2023, outro grande nome do canal na última década, Bolívia Zica, deixou a empresa. O apresentador acabou demitido e revelou alguns problemas internos com a produtora NWB. Fred Bruno continua sendo o principal rosto do canal.