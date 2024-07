Fotos de viagem aumentam rumores de affair de Yamal com influencer; saiba quem é

Fotos nas redes sociais mostram que Alex Padilla passa férias ao lado de Yamal (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 16:38 • Rio de Janeiro (RJ)

Lamine Yamal, atacante do Barcelona e campeão da Eurocopa com a Espanha, está passando as férias na ilha de Kos, na Grécia, e compartilhou alguns registros nas redes sociais. Só que a influenciadora digital Alex Padilla também postou fotos de uma viagem que mostram que ambos estão curtindo as férias juntos, aumentando os rumores de um relaciomento entre os dois, segundo o jornal "O Globo".

Alex Padilla tem 1,4 milhão de seguidores e 3,7 milhões de curtidas nas publicações no TikTok. No Instagram, ela possui uma conta sem nenhuma publicação, mas com 179 mil seguidores, entre eles Lamine Yamal.

Yamal, de 17 anos, foi eleito o melhor jogador jovem da Eurocopa. Ele participou dos sete jogos da competição, marcou um gol e deu quatro assistências, inclusive a assistência para Nico Williams, que abriu o placar da final diante da Inglaterra. Yamal também se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na Eurocopa, aos 16 anos e 363 dias.

Foto mostra Yamal na mesma embarcação de Alex Padilla (Foto: Reprodução/Instagram)