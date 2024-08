Fortaleza assume a liderança do Brasileiro e torcedores vão à loucura na web; confira

Fortaleza assumiu liderança do Campeonato Brasileiro após vencer o RB Bragantino (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 20:52 • Rio de Janeiro

O Fortaleza venceu o RB Bragantino por 2 a 1, neste sábado, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 23ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, a equipe tricolor ultrapassou o Botafogo e assumiu a liderança momentânea do campeonato. O feito fez os torcedores do clube irem à loucura nas redes sociais.

Esta é primeira vez que o clube volta a ponta da tabela de classificação do torneio após um pouco mais de 2 anos. A última vez tinha acontecido na 4ª rodada da edição de 2021. Na época, o técnico Juan Pablo Vojvoda já estava no comando da equipe do Leão.

De lá para cá, o Fortaleza conseguiu desenvolver campanhas sólidas no campeonato mas não havia voltado a ponta da tabela. Contudo, o cenário mudou na noite deste sábado e o tricolor irá dormir líder novamente.

Vale destacar, que o Botafogo ainda pode voltar a liderança ainda nessa rodada. Para isto, a equipe alvinegra terá que vencer o clássico contra o Flamengo, neste domingo, às 18h30, no Estádio Nilton Santos. Mesmo assim, os torcedores do Leão festejaram a liderança nas redes sociais. Confira abaixo: