Fórmula 1: funcionária que acusou Christian Horner é suspensa pela RBR

Christian Horner foi inocentado após investigação da RBR (Foto: Andrej Isakovic/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 14:42 • Rio de Janeiro (RJ)

A funcionária da Red Bull Racing que acusou o chefe da equipe, Christian Horner, de "comportamento inapropriado" acabou sendo suspensa. A decisão foi uma consequência direta desta investigação interna, que está foi encerrada e inocentou o britânico.



- A Red Bull não pode fazer nenhum comentário sobre a situação individual de um funcionário da empresa - comentou a escuderia nesta quinta-feira (7), dia dos primeiros treinos livres do Grande Prêmio da Arábia Saudita, em Jidá.



➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Logo após a investigação interna, aberta no dia 5 de fevereiro e encerrada na semana passada, o conselho de administração da equipe austríaca desconsiderou a denúncia da funcionária e manteve sua confiança em Horner.



A decisão foi criticada pela falta de transparência do processo, em especial pelas escuderias rivais.



Um dia depois, um e-mail anônimo que continha supostas mensagens que incriminavam Horner foi enviado a vários veículos de comunicação que cobrem a Fórmula 1, dirigentes do automobilismo e equipes da categoria. O conteúdo não pôde ser verificado de forma independente.



➡️ Bambam desafia Whindersson Nunes para luta: ‘Eu perdi para o Popó, você também’



Após o GP do Bahrein, vencido no sábado passado pelo tricampeão mundial Max Verstappen, seu pai, Jos Verstappen, afirmou que a Red Bull iria "explodir" se Horner continuasse no cargo.



O britânico, que sempre negou as acusações, disse estar convencido de que sua posição não estava ameaçada pelas consequências da investigação.



* Texto da agência AFP

Christian Horner foi inocentado após investigação da RBR (Foto: Andrej Isakovic/AFP)