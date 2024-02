O chefe da escuderia Red Bull Racing, Christian Horner, foi absolvido da acusação de "comportamento inapropriado". A companhia de bebidas energéticas anunciou a decisão nesta quarta-feira (28), às vésperas do início da temporada 2024 do Mundial de Fórmula 1, com o GP do Bahrein.



Em um comunicado da Red Bull GmbH, a empresa com sede na Áustria afirmou que a denúncia "foi desconsiderada" após uma investigação "justa, rigorosa e imparcial".



➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas