O repórter Eric Faria, da "TV Globo", analisou a arbitragem brasileira nas redes sociais neste sábado (5). Ao comentar o descontentamento da comissão técnica palmeirense com o árbitro Ramon Abatti Abel, ele lembrou que o mesmo juiz causou revolta nos flamenguistas no último confronto do Rubro-Negro com o Palmeiras. O jornalista, então, concluiu que "não tem sistema" e sim "arbitragens ruins".