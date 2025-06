Fluminense x Borussia: Ilan avalia trabalho de Renato antes da estreia no Mundial

O jornalista José Ilan afirmou que o trabalho de Renato Gaúcho no Fluminense ainda está em fase de avaliação e que é cedo para qualquer definição sobre o desempenho do treinador antes da estreia no Mundial de Clubes. A equipe carioca enfrenta o Borussia Dortmund nesta terça-feira (18), às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do torneio.

- Eu acho que o trabalho do Renato ainda tá em avaliação. Já critiquei, já elogiei. Eu acho que tá cedo. Ele tem uns 13 jogos no Fluminense, tem pouco mais de dois meses de clube. Não dá pra ninguém dar uma opinião definitiva. Ainda mais com os resultados que ele tá colhendo. É ótimo o trabalho dele? Eu não posso dizer que é ótimo. Nem posso dizer que é muito ruim. O trabalho dele nesse momento é um trabalho que em alguns aspectos é razoável, e em outros nem tanto? Sim. Eu acho que é isso. Eu acho que por enquanto a minha avaliação do trabalho do Renato é: alguns pontos positivos, outros negativos. Vai vingar? Não sei. Acho que tá cedo pra gente ter uma opinião definitiva sobre esse trabalho do Renato.

Renato Gaúcho terá 31 jogadores à disposição para o duelo contra o time alemão. O atacante Soteldo está fora da fase de grupos por conta de uma lesão muscular e seguirá tratamento acompanhado da delegação.

A partida contra o Borussia é considerada o principal desafio do Fluminense na fase inicial. O grupo ainda definirá os confrontos das oitavas de final contra equipes do Grupo E, que inclui River Plate, Inter de Milão, Monterrey e Urawa Reds.

O provável time titular do Fluminense tem Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna, Jhon Arias e Germán Cano. O Borussia deve iniciar com Gregor Kobel; Niklas Süle, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Julian Brandt e Karim Adeyemi; Serhou Guirassy.

