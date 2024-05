Flamengo x Millonarios: taróloga faz previsão preocupante para o Rubro-Negro no jogo

Flamengo tem confronto decisivo com o Millonarios na Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo faz jogo decisivo contra o Millonarios-COL, na Libertadores, nesta terça-feira (28). O Rubro-Negro precisa da vitória para depender só de si para se classificar às oitavas de final. A taróloga Lavínia Costa fez uma previsão sobre o jogo em canal no Youtube.

Lavínia previu que o Flamengo terá problemas de desânimo e insatisfação no jogo. A taróloga afirmou ainda que o Rubro-Negro deve ser prejudicado pela arbitragem da partida. Apesar de desclassificado, o Millonarios deve "lutar" bastante com a equipe de Tite, segundo a vidente.

Mesmo com todas as dificuldades do jogo, o Flamengo deve vencer a partida, mas com gol nos minutos finais, de acordo com a previsão de Lavínia. A taróloga conta com mais de 65 mil inscritos em seu canal no Youtube.

Se perder ou empatar, o Flamengo vai precisar torcer contra o Palestino-CHI, que enfrenta o Bolívar-BOL e tem os mesmos sete pontos do Rubro-Negro no Grupo E. Na última rodada, também no Maracanã, a equipe de Tite bateu os bolivianos por 4 a 0.