Flamengo x Corinthians bate marca de audiência do ano da Copa do Brasil

Igor Coronado jogador do Corinthians durante partida contra o Flamengo pela Copa do Brasil 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 20:41 • Rio de Janeiro

A vitória do Flamengo contra o Corinthians, nesta última quarta-feira (3), pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, entrou para história. Conforme apontaram os dados da Kantar Ibope Media, apurados pelo site UOL, o confronto rendeu a maior audiência da TV Globo com transmissões do torneio nacional na temporada.

O primeiro jogo entre as equipes pela semifinal da Copa do Brasil marcou 30 pontos de média no Rio de Janeiro. Ou seja, 51% dos televisores ligados no horário estavam antenados no confronto. O resultado foi 36%, ou oito pontos de audiência, acima da média do torneio no território fluminense.

Já em São Paulo, o registro foi de 26 pontos, 46% de participação, também superando a média do torneio, de 18%, em solo paulista. A TV Globo transmitirá a partida de volta no dia 20 de outubro, um domingo, às 16h (horário de Brasília).

Como está o confronto?

Após a vitória no Maracanã, o Flamengo vai para a partida de volta com a vantagem do empate no confronto. O Rubro-Negro e o Corinthians buscam se classificar para a final do torneio para enfrentar Atlético-MG ou Vasco, que definem a classificação na outra chave.