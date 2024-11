Flamengo x Atlético-MG: tarólogo aponta vencedor do primeiro jogo da final

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (3), no Maracanã (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 06:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Atlético-MG começam a decidir neste domingo (3) a final da Copa do Brasil, no Maracanã. O vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", fez uma análise sobre a decisão e apontou favoritismo para o Rubro-Negro no jogo de ida.

Luiz afirmou que o Flamengo terá mais domínio, posse de bola, solidez defensiva e implementará uma grande pressão sobre o rival. O vidente disse que o Atlético-MG pode incomodar, jogará no contra-ataque, mas deve ter problemas de ansiedade no duelo.

O vidente ainda projetou que Gerson fará um grande jogo pelo Flamengo, com criação de jogadas e boas escolhas. Luiz Filho ainda disse que Gabigol fará um jogo com "espírito de luta" e irá "superar limitações".

➡️ Escalação do Flamengo terá mudança no ataque diante do Atlético-MG

Pelo lado do Atlético-MG, o tarólogo afirmou que Hulk fará boa partida, mas pode deixar o campo. Paulinho, segundo Luiz Filho, deve oscilar durante o jogo. O vidente ainda citou que o primeiro jogo será "tenso", com muitos cartões.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Luiz Filho tem mais de 30 mil inscritos em canal no Youtube. O vidente citou uma baixa possibilidade de empate no jogo e afirmou que o Flamengo tem mais chances de sair com a vitória em casa. O jogo de volta da final da Copa do Brasil ocorre no próximo domingo (10), na Arena MRV.

Sequências de Flamengo e Atlético-MG

O Flamengo briga na parte de cima da tabela e ainda tem chances matemáticas de título brasileiro, apesar da distância de nove pontos para o Botafogo. Na próxima rodada, o Rubro-Negro encara o Cruzeiro, fora de casa. Na sequência, o time carioca encara Atlético-MG, Cuiabá, Fortaleza, Internacional, Criciúma e Vitória.

Já o Atlético-MG também está na final da Libertadores, e encara o Botafogo no estádio Monumental de Nuñez no dia 30. No Brasileirão, a equipe está na 10ª posição, com 41 pontos. No torneio, a equipe de Gabriel Milito joga contra Atlético-GO, Flamengo, Athletico Paranaense (duas vezes), Botafogo, São Paulo, Juventude e Vasco.