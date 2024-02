UNIDOS DA TIJUCA - VASCO DA GAMA

No ano do centenário do Vasco, a Unidos da Tijuca resolveu homenagear o Cruzmaltino no desfile de 1998 no Grupo Especial. O enredo foi batizado de "De Gama a Vasco, A epopeia da Tijuca", assinado pelo carnavalesco Oswaldo Jardim. Para a Marquês de Sapucaí, a escola levou um grande samba que até hoje é cantado por vascaínos em São Januário.