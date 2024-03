Pedro comemora gol sobre o Fluminense pela semifinal do Carioca. (Foto: Adriano Fontes / CRF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 12/03/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com um ótimo início de temporada, o atacante Pedro chegou a 9 gols em 9 jogos no Campeonato Carioca de 2024, com gol que sacrimentou a vitória do Flamengo sobre o Fluminense no primeiro jogo das semifinais. O Rubro-Negro venceu o rival por 2 a 0 e vai com boa vantagem para o jogo da volta no Maracanã.

Em ótima fase, o camisa 9 da Gávea conseguiu repetir os mesmos números de 2023, quando alcançou seu melhor começo de temporada da carreira. Na atual, o atacante já balançou as redes 11 vezes em 11 jogos pelo Rubro-Negro, incluindo as partidas de pré-temporada.

Marcando gols importantes, o jogador atingiu mais uma marca no último domingo (10). Pedro se tornou o maior artilheiro do novo Maracanã, com 78 gols, ultrapassando seu companheiro de equipe, Gabigol. Além dessa marca, o atacante também se isolou na artilharia do Carioca, posto que dividia com Carlinhos, do Nova Iguaçu, que balançou as redes oito vezes no campeonato.

Com isso, Pedro pode se consagrar artilheiro do Campeonato Carioca pela segunda vez em sua carreira. A primeira foi em 2018, quando ainda atuava pelo Fluminense. Na ocasião, o jogador marcou sete vezes em 13 jogos e se tornou o mais jovem artilheiro do Tricolor, vencendo o prêmio de jovem revelação do Brasileirão naquele ano.

Pedro marca seu primeiro gol na temporada contra o Orlando City. (Foto: Divulgação / Flamengo)

Atuando pelo Flamengo, seria a primeira vez que o artilheiro conquistaria tal feito. A temporada atual já é melhor que a de 2018, e o camisa 9 ainda pode melhorar seus números ao reencontrar o Fluminense no jogo da volta da semifinal, e caso avance à final. Cria de Xerém, Pedro já marcou cinco vezes em 17 jogos em cima do seu ex-clube.

COMO ESTÁ A BRIGA PELA ARTILHARIA DO CARIOCA? ⚽

1º - Pedro (Flamengo): 9

2º - Carlinhos (Nova Iguaçu): 8

3º - Lelê (Fluminense) e Matheus Lucas (Boavista): 6

4º - Max (Sampaio Corrêa): 5

5º - Vegetti (Vasco), Marcelo (Sampaio Corrêa) e MV (Volta Redonda): 4

Flamengo e Fluminense voltam à campo no próximo sábado (16), às 21h, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal, em confronto que garantirá a classificação para a final do Campeonato Carioca.