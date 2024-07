Flamengo: novo ângulo de pênalti em Pedro vem à tona, e web dá veredito; veja

Pênalti marcado em Pedro, em Flamengo x Fortaleza, teve grande repercussão (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 18:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O pênalti marcado para o Flamengo, contra o Fortaleza, na última quinta-feira (11) causou grande repercussão. Neste sábado (13), internautas compartilharam um novo ângulo do lance, de uma foto tirada pelo fotógrafo André Mourão e cravaram que a penalidade foi bem assinalada.

No lance, o atacante Pedro tenta chutar a bola e cai no gramado. Edina Alves enxergou um toque do adversário por trás e marcou a penalidade em campo. O VAR analisou a jogada e concordou com a decisão da árbitra. Apesar do pênalti convertido, o Rubro-Negro perdeu por 2 a 1.

Veja os comentários nas redes sociais: