Galvão e Globo não renovam contrato, e narrador já tem data para deixar a emissora

Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 18:30 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 23/09/2024 - 19:40

Após mais de quatro décadas de relação, o vínculo entre Galvão Bueno e Globo deve se encerrar em dezembro deste ano. De acordo com o portal "F5", o narrador e a emissora decidiram pela não renovação do contrato. O locutor de 74 anos ainda cumprirá alguns compromissos pela empresa até o fim de 2024.

Em 2022, Galvão Bueno narrou o último jogo pela Globo: a final da Copa do Mundo entre Argentina e França. Após o Mundial do Catar, o narrador seguiu na emissora em participações pontuais, como na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Paris e na gravação do documentário "Olha o Que Ele Fez".

Nesta reta final de ano, Galvão, ao lado da apresentadora Karine Alves, irá comandar um reality show em busca de um novo narrador para a Globo. Na emissora, o veterano narrou grandes eventos, como Copa do Mundo, Olimpíadas, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial de Clubes e Fórmula 1.

Após deixar o posto de narrador da Globo em 2022, Galvão inaugurou um canal no Youtube. Em 2023, o narrador exibiu um jogo da Seleção Brasileira na plataforma e causou irritação na emissora. Fora da empresa a partir de 2025, o locutor vai mudar o nome do canal, atualmente "Canal GB", e deve investir ainda mais no projeto.