- Eu adoro o Brasil, gosto muito. A gente sempre vai quando tem possibilidade. Eu comecei a gostar de futebol graças ao Brasil, com meu pai jogando pelo Botafogo. Meu melhor amigo na época me chamou para jogar no clube dele e foi assim que aconteceu. Minha paixão começou naquele dia. São muitas lembranças do Brasil - revelou.