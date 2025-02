Filho de Michael Jordan é preso nos Estados Unidos; entenda

Marcus Jordan, filho mais velho de Michael Jordan, lenda do basquete mundial, foi preso nos Estados Unidos. A detenção aconteceu na última segunda-feira (3) em Orlando, na Flórida. A informação foi dada primeiramente pelo site estadunidense "TMZ".

Aos 34 anos, o filho do ex-jogador foi detido por porte de cocaína em um carro. Além disso, ele estava dirigindo embriagado. Marcus também teria resistido à prisão. Ele foi levado diretamente para o presído Orange County, na Flórida.

Até o momento da publicação desta matéria o filho do ex-jogador ainda não tinha se manifestado publicamente sobre o caso. Do mesmo modo, Michael Jordan e a própria polícia da região também não se pronunciaram sobre o ocorrido.

Outra polêmica envolvendo o filho de Michael Jordan

Esta não foi a primeira vez que Marcus Jordan entrou no foco das revistas de fofoca. Ele já havia colecionado um episódio polêmico ao se relacionar com Larsa Pippen, ex-mulher de Scottie Pippen, antigo ala-pivô do Chicago Bulls.

Pippen e Jordan foram companheiros de time durante a dinastia da equipe de Chicago nos anos 90. Os dois juntos conquistaram seis títulos da NBA (1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998). Os dois hoje apresentam uma relação controversa.

