Jogadores do Inter ajudam vítimas de inundação em Porto Alegre

Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 17:20 • Porto Alegre (RS)

Jogadores do Internacional ajudaram a distribuir doações para as vítimas das fortes chuvas em Porto Alegre. O goleiro Sergio Rochet auxiliou voluntários a servir pratos de comida. Já o volante Thiago Maia carregou sacos com mantimentos no Ginásio do Gigantinho, um dos pontos de coleta de doações. A informação é do "O Globo".

- Thiago Maia é um dos nossos jogadores que veio cedinho ao Gigantinho e já fez a doação de cestas básicas para os atingidos pelas enchentes - informou o clube, que aproveitou para pedir contribuições de itens de higiene e limpeza, alimentos, colchões, roupas de cama, cobertas e ração para animais desabrigados. Veja vídeo:

Os centros de treinamento do Internacional e do Grêmio ficaram alagados com a cheia no rio Guaíba, e os dois clubes deram folga aos atletas. Os jogos previstos para o fim de semana foram adiados. O governo do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública por conta das cheias. Veja vídeo:

Rochet pediu ajuda para as vítimas, em entrevista à Rádio Gaúcha.

- Muitas famílias estão passando necessidade. O que nós, enquanto pessoas públicas e seres humanos, podemos fazer é ajudar. Então, quero convidar a todos. Os abrigos que existem estão precisando de alimento, de produtos de limpeza. Qualquer coisa é bem-vinda. Seguramente, com muita gente ajudando, o Rio Grande do Sul sairá dessa. Aqui não tem país, religião, não há nada. Estamos todos juntos, não tem uma camiseta no meio. É uma camiseta do Rio Grande do Sul. Temos que torcer para o mesmo lado. Esse é o objetivo de todos nós - disse.