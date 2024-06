Filho de campeão do UFC, joia brasileira fecha com empresa de Ronaldo Fenômeno

Ronaldo Fenômeno é dono da agência de marketing esportivo Octagon Latam (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 20:43 • Rio de Janeiro (RJ)

A Octagon Latam, agência de marketing esportivo do empresário e ex-jogador Ronaldo Fenômeno, firmou parceria estratégica com Davi Belfort, promissor quarterback brasileiro do futebol americano. O jovem de 19 anos é filho de Joana Prado e Vitor Belfort, lutador brasileiro de MMA e Boxe.

Ingressando na Virginia Tech, instituição conhecida por moldar talentos como Michael Vick, Davi terá três a quatro anos para se preparar, visando o Draft da NFL, onde busca fazer história como o primeiro quarterback brasileiro na liga. Com quatro estrelas de indicação, Davi recebeu 31 propostas de bolsas de estudo.

- O Davi tem ainda uma longa caminhada pela frente, mas, para além do talento, ter dentro de casa, no próprio pai, uma referência tão gigante de atleta, certamente o coloca um passo à frente. Sua vida estudantil estrelada chamou a atenção de muitas universidades e também da nossa agência. Uma gestão de carreira profissional é fundamental à trajetória dos jogadores e é uma alegria pro nosso time caminhar ao seu lado - disse Ronaldo.

Nos EUA com a família desde os seis anos de idade, Davi teve o primeiro contato com o futebol americano ao receber um quadro do Dallas Cowboys, despertando sua curiosidade. Sua escolha de se tornar quarterback veio depois de explorar outros esportes, como a luta e o futebol.

- Para mim, o papel do quarterback é muito mais mental do que físico. Dentro da minha rotina, eu passo tantas horas treinando, quanto estudando. Os pequenos detalhes é que fazem a diferença. Assim, eu acredito que posso vencer jogando, correndo e com a minha mente – tudo em sintonia - comentou Davi.