São Paulo x Palmeiras: Denílson cita retrospecto recente e faz previsão para o clássico

Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Ex-jogador de São Paulo e Palmeiras, Denílson falou sobre o clássico que fecha a rodada do Brasileirão, nesta segunda-feira (29), no MorumBIS. Para o comentarista do "Jogo Aberto", o Tricolor deve entrar com a mesma postura dos últimos jogos recentes contra o Alviverde.

- O São Paulo vem conseguindo nos últimos jogos tirar o Palmeiras desse conforto. O Palmeiras não consegue jogar tranquilo contra o São Paulo. Eu acho que isso vai se repetir, porque os jogadores do São Paulo acabam lembrando desse tipo de comportamento - começou.

- Mas a oportunidade contra o Palmeiras você precisa aproveitar. O Palmeiras já mostrou várias vezes que quando você não consegue matar o jogo, fazer os gols e aproveitar as oportunidades, ele vai lá e consegue mudar o resultado - completou Denílson.

Nos últimos cinco jogos entre São Paulo e Palmeiras, o Tricolor se deu melhor em três, incluindo o título da Supercopa do Brasil, em fevereiro. Neste período, os dois também somam um empate pelo Paulistão e uma goleada do Alviverde por 5 a 0, no Brasileirão 2023.