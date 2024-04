Filho de Will Smith posta foto com camisa de clube brasileiro

Jaden Smith compartilhou o registro nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 19:56 • São Paulo (SP)

Jaden Smith, filho do ator americano Will Smith, postou uma foto vestindo a camisa do São Paulo nas redes sociais.

Trata-se de um dos uniformes de jogo atual do Tricolor, patrocinado pela New Balance. As imagens foram postadas pelo próprio Jaden, que além de ator, também se arrisca na música.

O São Paulo se manifestou e repostou as fotos do filho de Will Smith com a camisa do clube. Na legenda da postagem, disse que 'encontrou a felicidade'.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja a postagem feita pelo São Paulo: