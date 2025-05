Ferreirinha perde oportunidade de aumentar chances de Neto cumprir promessa

O atacante Ferreirinha perdeu uma penalidade no empate sem gols do São Paulo com o Fortaleza, na última sexta-feira (2), no Morumbis, pela sétima rodada do Brasileirão. Com o fato, o jogador desperdiçou a chance de dar três pontos no campeonato nacional para o Tricolor. O cenário também não diminuiu a contagem de gols para a promessa inusitada do ex-jogador Neto.

O apresentador do programa "Donos da Bola", da emissora "Band", realizou uma promessa ousada no último dia 10 de abril. Ao duvidar da capacidade do camisa 11 do São Paulo, Neto prometeu aparecer na programação de tanga se o jogador fizesse 10 gols no ano.

Gols de Ferreirinha na temporada

O primeiro tento do atacante aconteceu no empate do São Paulo com o Allianz Lima por 2 a 2, pela fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, o camisa 11 não só quebrou o jejum de gols na temporada, como balançou a rede em duas oportunidades.

Posteriormente, Ferreirinha voltou a marcar nos dois jogos seguintes: nos empates com o Cruzeiro, por 1 a 1, no Morumbis, e Botafogo, por 2 a 2, no Nilton Santos. Ambas as partidas foram válidas pelo Campeonato Brasileiro. O último tento do atacante aconteceu no dia 20 de abril, na vitória do São Paulo sobre o Santos por 2 a 1.

Quantos gols faltam para Neto cumprir a promessa?

Com o atual cenário, restam apenas cinco gols de Ferreirinha para o ex-jogador ter que usar tanga em rede nacional. Vale destacar, que mesmo após a boa sequência do atacante do São Paulo, Neto não voltou atrás do acordo. Até o momento da publicação desta matéria, o apresentador se mantém irredutível a cumprir a promessa.

